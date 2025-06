Caixa Econômica Federal celebra 75 anos em Três Corações

Também foi enfatizada a parceria da instituição com o município em projetos estratégicos voltados ao crescimento e à melhoria da qualidade de vida da população.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta terça-feira, 17 de junho, a Prefeitura de Três Corações esteve presente na cerimônia comemorativa dos 75 anos da Caixa Econômica Federal no município. Representando o Executivo Municipal, a vice-prefeita Flávia Rivello marcou presença no evento, que celebrou a trajetória e a contribuição da instituição financeira para o desenvolvimento local.

A solenidade reuniu autoridades, entre elas o Presidente da Câmara, Wesley Dardaque, colaboradores da Caixa e demais representantes da agência. Durante a cerimônia, foram destacadas as ações da Caixa ao longo das décadas no apoio à habitação, infraestrutura urbana e programas sociais. Também foi enfatizada a parceria da instituição com o município em projetos estratégicos voltados ao crescimento e à melhoria da qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Três Corações reforça as felicitações à Caixa Econômica Federal por seus 75 anos de história no município e deseja que essa trajetória continue sendo marcada por ainda mais conquistas, parcerias e sucesso.

Fonte: Prefeitura de Três Corações