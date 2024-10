Cafeicultores de Poços de Caldas participam de mentoria da União Europeia

O programa de mentoria segue até fevereiro de 2025, com encontros e oficinas presenciais e on-line.

Foto: Sebrae Minas

Uma parceria entre o Sebrae e o programa AL Invest Verde, da União Europeia, viabilizou uma mentoria para os cafeicultores da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, em Poços de Caldas, nos dias 19 e 20 de setembro.

O encontro contou com a presença da coordenadora de negócios de base tecnológica do Sebrae Nacional, Hulda Giesbrecht; do analista técnico da Unidade de Agronegócios e Artesanato do Sebrae Minas Rogério Galuppo; e de consultores colombianos. O programa de mentoria segue até fevereiro de 2025, com encontros e oficinas presenciais e on-line.

A iniciativa gratuita objetiva ofertar atendimento presencial de consultores internacionais especializados para Indicações Geográficas (IGs) brasileiras selecionadas. Entre as temáticas abordadas estão marketing, caracterização de produto, governança, sustentabilidade, estratégias de controle e suporte técnico no desenvolvimento de pedidos de proteção e reconhecimento de IG. A Região Vulcânica foi uma das sete associações selecionadas na América Latina para receber essa mentoria.

Durante os encontros de mentoria, os participantes terão a oportunidade de discutir suas realidades e desafios do setor. “O objetivo é fornecer orientação personalizada, ajudando cada produtor de café a desenvolver um plano de ação que atenda às suas necessidades e realidades da Região Vulcânica”, explica o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo.

O presidente da Associação dos Cafés da Região Vulcânica, Marco Antônio Lobo Sanches, destaca que a ação é de altíssima qualidade e será mais um divisor de águas para o grupo. “A capacidade e qualificação dos profissionais envolvidos na mentoria demonstram que o resultado desse processo será grandioso. Com esse auxílio, esperamos reforçar nossa presença e posicionamento no mercado interno e, ainda, ter uma melhor visibilidade dos nossos cafés no mercado internacional”, explica.

Reconhecimento

O Sebrae foi escolhido para promover a iniciativa por ser considerado entidade líder na implementação da estratégia de Indicações Geográficas do Brasil. O programa, que terá 14 meses de duração, vai ajudar na revisão das estratégias de sustentabilidade das IG selecionadas, nas atuais opções de comercialização em destinos-chave, como a União Europeia, além dos requisitos de acesso a esses mercados, em particular, os relacionados com o Pacto Verde, e regulamentos que garantem sem desmatamento.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas