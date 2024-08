Café do IFSuldeMinas Muzambinho chega aos ministérios da Justiça e Educação

A visita da comitiva a Brasília foi desdobramento de ações anteriores.

Foto: IFSuldeMinas

Na última semana, uma comitiva formada por alunos e servidores do IFSULDEMINAS marcou presença em Brasília, onde entregaram ao Ministério da Educação uma tonelada do café produzido no Campus Muzambinho. Esta é a segunda remessa enviada ao ministério e desta vez a comitiva foi recepcionada pessoalmente pelos Ministros da Justiça e da Educação, culminando em novos acordos para fornecimento do produto.

A visita da comitiva a Brasília foi desdobramento de ações anteriores. Ainda no ano de 2023, o produto foi servido pelos estudantes do Campus Muzambinho na 3ª Semana da Educação Profissional e Tecnológica, por meio do projeto Cafeteria-Escola. Naquela mesma ocasião, uma tonelada do Café Daescola foi entregue ao ministério, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). A boa aceitação do produto gerou demanda para mais uma remessa, que foi transportada por comitiva especialmente designada para este fim.

Todo o trabalho de logística e execução contou com a participação ativa de estudantes do Grupo de Estudos em Cafeicultura (GECAF), e da empresa SOMA Jr., que aprendem na teoria e prática sobre as etapas da produção cafeeira, do plantio ao produto finalizado, o café industrializado.

Desta vez, a entrega do café integrou uma experiência mais robusta, incluindo a realização de oficinas sensoriais e exposição de painéis sobre o processo de obtenção, padronização e industrialização da matéria-prima. A montagem da Cafeteria-Escola foi realizada em um dos principais salões do Ministério da Educação, com início das atividades na tarde de terça-feira e encerramento no início da noite de quinta-feira.

A ida a Brasília incluiu ainda uma visita ao Ministério da Justiça, onde o grupo foi recepcionado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Ao longo de 40 minutos de diálogo, conversaram sobre o ensino profissional e tecnológico, ações, objetivos e projetos do grupo. Ao fim do encontro, despediram-se com o compromisso de replicar para o Ministério da Justiça a mesma ação realizada no MEC, o que deverá acontecer em outubro deste ano.

GECAF e SOMA Jr.: a importância para a formação dos estudantes

Todo o processo de produção do Café no Campus Muzambinho está atrelado ao tripé do ensino, pesquisa e extensão, e a Fazenda-Escola funciona como um grande laboratório, permitindo que estudantes possam até mesmo participar do gerenciamento e liderança de produtos e processos. Este é o caso do Grupo de Estudos em Cafeicultura (GECAF) e SOMA Jr., empresa Júnior que atua em diversos ramos da agropecuária, em especial o da cafeicultura.

Para o presidente da SOMA Jr, o estudante Carlos Antonio Garcia, foram muitos os fatores que culminaram na entrega do café Muzambinhense aos Ministérios. Dentre eles, Carlos destaca o apoio dos professores e orientadores, o entrosamento e dedicação da equipe, além das experiências conquistadas por meio da participação em Dias de Campo, projetos e eventos promovidos pelo campus. Por fim, o estudante mencionou a importância da empresa Jr. no seu processo de amadurecimento e aprendizagem, deixando uma mensagem de incentivo a alunos que, tal como ele, pretendem aprimorar sua formação:

“Se você pensa em fazer parte de uma empresa Jr., especialmente a SOMA Jr., faça isso! Não é algo obrigatório, mas se você tiver a oportunidade, abrace! Isso com certeza vai contribuir para sua formação profissional e acadêmica. Vai permitir que você experiencie a atuação no mercado de trabalho, faça networking, conviva e atue com outras pessoas, trabalhe em equipe, além de estimular a liderança e criatividade. Então, participar de uma empresa júnior é algo essencial para a formação de um bom profissional no futuro”, concluiu.

Fonte: IFSuldeMinas