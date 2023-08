Café com Prosa com Sesc Impacta, em Lavras

A cooperação entre diferentes atores sociais é fundamental para o sucesso das ações de responsabilidade social e desenvolvimento comunitário.

Foto: Prefeitura de Lavras

Na tarde dessa terça-feira, 29, aconteceu uma edição do Café com Prosa com o Sesc Impacta, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e o Complexo Social Tunico Maciel (CRAS Zona Norte). As participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e representantes de entidades do município de Lavras conversaram sobre o poder da rede para ações de responsabilidade social e a possibilidade de ações de desenvolvimento comunitário de Lavras.

Fonte: Prefeitura de Lavras