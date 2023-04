Café com CRAS de março abordou temas voltados às Mulheres

O evento contou, também, com massagem relaxante promovida pelas acadêmicas do curso de Estética e Cosmética da Unincor

Foto e fonte: Prefeitura de Três Corações

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I, do Jardim Paraíso, promoveu mais uma edição da oficina Café com CRAS. Encerrando o mês de comemorações ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada uma tarde recreativa para mais de 85 mulheres do território de abrangência.

A programação contou com uma Roda de Conversa com a Advogada Tatiana Viotti que abordou o tema “A Importância do Empoderamento Feminino” em que todas puderam trocar experiências sobre o entendimento do papel da mulher na sociedade; e palestras com a equipe da ESF Jardim Paraíso com o tema “Saúde da Mulher e Cuidados Preventivos”, e das “Mulheres Catadoras Empoderadas” representando a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Três Corações – ACAMTC que falaram do trabalho de Coleta Seletiva desenvolvido no município e da importância de todos participarem fazendo a separação correta do lixo.

Além disso, o evento contou também com massagem relaxante promovida pelas acadêmicas do curso de Estética e Cosmética da Unincor; muita dança com a aula de Zumba do professor Paulo Miranda; e sorteio de diversos brindes de empresas e parceiros que apoiaram a ação que foi desenvolvida com muito carinho no mês dedicado às mulheres.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social parabeniza toda equipe técnica do CRAS I e agradece o apoio de todos os envolvidos e principalmente às mulheres do território de abrangência que prestigiaram o evento e se tornaram semeadoras do Empoderamento Feminino.