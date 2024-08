Café 3corações abre inscrições para Concurso Florada Premiada

Em sua 7ª edição, o Concurso Florada Premiada, maior premiação do mundo que visa valorizar e gerar renda para produtoras de cafés especiais de todo o país

Foto: Divulgação

Cafeicultoras de arábica e canéfora brasileiras têm até 20 de setembro para se inscreverem no Concurso Florada Premiada, da 3corações. A disputa, em sua 7ª edição, busca valorizar e gerar renda para produtoras de cafés especiais, e acontece em parceria com o especialista Silvio Leite e com a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). Clique aqui para se inscrever.

Ao todo a premiação chegará a R$ 150.000,00 em dinheiro, além de contemplar uma viagem para o Peru com acompanhante e embalagens totalmente personalizadas, enviadas para a casa das produtoras. Os lotes campeões ainda serão comprados pelo dobro da cotação de mercado e por R$300,00 acima da cotação final e as campeãs terão seu microlote à venda no e-commerce exclusivo do Grupo 3corações, o Mercafé.

A cerimônia de premiação está prevista para 22 de novembro e faz parte da programação da Semana Internacional do Café, que acontece de 20 a 22 de novembro no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

Fonte: Café Point