Cabo Verde recebe 1ª etapa do Circuito Mineiro da Cafeicultura 2025

A proposta do circuito é reunir todos os representantes da cadeia produtiva do café (produtores, traders, comerciantes e cooperativas) para uma troca de informações técnicas.

Foto: Emater-MG

O Circuito Mineiro da Cafeicultura 2025 começou nesta quinta-feira (dia 3 de abril), em Cabo Verde, no Sul de Minas. A série de eventos técnicos, promovida pelo Governo de Minas por meio da Emater-MG, será realizada até o mês de novembro em 22 municípios produtores de café do Sul de Minas. O tema principal do circuito este ano será “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”.

Dificuldades climáticas

O gerente regional da Emater-MG em Lavras Marcos Fabri (responsável pela organização do circuito) ressalta que a temática escolhida é de grande importância para a cafeicultura no momento. “O preço do café subiu no mundo em razão dos problemas climáticos, que vêm prejudicando as safras com secas, granizo, excesso de calor e outras adversidades. Não temos como controlar o clima, mas o manejo da lavoura pode ser mudado para segurar a água da chuva no solo por mais tempo ou aprofundar as raízes do cafezal. Enfim existem técnicas que ajudam minimizar os efeitos da seca e do calor excessivo”, ressalta.

No evento, também haverá palestras sobre “Novas tecnologias para a cafeicultura” (Tales Carrara), “Construção da fertilidade no perfil do solo” (Rodrigo Borges) e “Preparo para a Colheita e Pós-Colheita – Ajuste de Máquinas e Equipamentos” (Ricardo Prince Moreno), além dicas de estratégias de negócios. “Os cafeicultores estão com uma dificuldade grande para encontrar mão-de-obra no meio rural. Em razão disso, o interesse por mecanização virou uma tendência, inclusive de máquinas para atender os pequenos produtores”, explica Fabri.

Desafios do setor

A segunda etapa do Circuito Mineiro da Cafeicultura será, no dia 10 de abril, em Nova Resende. Em abril, também vão acontecer eventos nos municípios de Campo Belo (dia 24) e em Paraguaçu (dia 25). A proposta do circuito é reunir todos os representantes da cadeia produtiva do café (produtores, traders, comerciantes e cooperativas) para uma troca de informações técnicas.

“O setor vive um momento complicado. Os preços do café subiram, porque os agricultores não têm produto para oferecer, devido às dificuldades enfrentadas nos anos anteriores e que ainda persistem, como as questões climáticas adversas, a falta de mão-de-obra no campo e a alta nos custos de produção (inflação). Todos os profissionais da área têm enormes desafios e é importante se informar como ocorre no circuito”, argumenta o gerente da Emater-MG.

O Circuito Mineiro de Cafeicultura é promovido pela Emater-MG há mais de 20 anos e tem ainda como realizadores a Ufla e a Faepe, com a parceria da Epamig e da Mecaf. Os patrocinadores oficiais do evento são Sicoob, Café Brasil, Solo Fértil e Minas Verde. Todos os eventos do circuito são gratuitos.

Fonte: Emater-MG