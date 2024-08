CAAMG inaugura sede própria em Três Pontas e Nepomuceno

A nova sede é mais uma demonstração do empenho da CAAMG em garantir que os advogados do interior tenham acesso a espaços de trabalho adequados e dignos.

Foto: CAAMG

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) celebra mais um importante compromisso da gestão 2022/2024: apoiar a advocacia no interior do estado, com a inauguração das sedes próprias das subseções de Nepomuceno e Três Pontas. Essas inaugurações ocorridas nesta segunda-feira, 12, marcam um momento significativo para a advocacia local, proporcionando melhores condições de trabalho e reforçando o projeto de interiorização da Caixa de Assistência em todos os cantos de Minas.

A CAAMG celebrou a inauguração da primeira sede própria da subseção de Três Pontas, que leva o nome de “Casa da Advocacia Presidente José Hilton Vilela.” Localizada na Rua Projetada, B, 533, no Bairro Major Bráz, a nova sede é mais uma demonstração do empenho da CAAMG em garantir que os advogados do interior tenham acesso a espaços de trabalho adequados e dignos.

Em seu discurso o presidente Gustavo Chalfun destacou a magnitude das entregas concluídas. “Carrego a honra e o orgulho de ser o primeiro a exercer, vindo do interior, a presidência da CAAMG. Em 2022, no início da gestão acreditávamos que era necessário chegarmos ao maior número possível de subseções, entregando aquilo que em mais de 90 anos de existência da OAB-MG não havia sido feito. Imaginávamos que seriam entre 2 e 3 dezenas, mas hoje temos o orgulho e a alegria de dizer-lhes são mais de 120 sedes entregues em todo o estado de MG em 2 anos 8 meses e 12 dias de mandato e isso significa que mais de 50% de todas as subseções receberam um novo espaço, uma sede digna para que a advocacia possa trabalhar”, enfatizou.

Em seu discurso o presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo expressou a alegria de inaugurar uma nova casa da advocacia em Três Pontas. “É motivo de muito orgulho para a OAB-MG e para a Caixa de Assistência dos Advogados inaugurar uma nova sede como essa, que dá visibilidade institucional à Ordem dos Advogados do Brasil e faz com que a sociedade possa enxergar esta entidade, que é a entidade mais importante da sociedade civil organizada e que tem compromissos permanentes com a defesa do Estado Democrático de Direito, com o respeito aos direitos humanos, com a luta pela justiça social, com a defesa das liberdades e com o trabalho permanente pelo aperfeiçoamento do sistema de justiça. Esta não é, senhoras e senhores, apenas a Casa da Advocacia, é a Casa da Cidadania agora em Três Pontas, porque nós advogados e advogadas somos a voz do cidadão perante o sistema de justiça e essa voz precisa ser respeitada e ouvida sempre para que a cidadania seja valorizada”.

Na ocasião, o presidente da Subseção de Três Pontas, Marcell Voltani Duarte homenageou com a entrega da Comenda Lyda Monteiro, todos os ex-prresidentes da Subseção de Três Pontas, além de advogados inscritos na Subseção com mais anos de exercício da advocacia.

A inauguração contou ainda com a presença de magistrados, membros do Ministério Público e autoridades locais, reforçando a importância desse marco para a advocacia do Sul de Minas. Essas inaugurações são um testemunho do compromisso contínuo da CAAMG e da OAB-MG em cuidar e trabalhar pela advocacia em todos os cantos de Minas Gerais.

Inauguração em Nepomuceno

Em Nepomuceno, cidade localizada no sul de Minas Gerais, a subseção conta com cerca de 80 advogados inscritos, em uma cidade de pouco mais de 25 mil habitantes. A nova sede, situada na Rua Professor João de Abreu Salgado, 137, no Centro e próxima ao Fórum, representa uma conquista fundamental para a advocacia local.

Segundo Luciano Spuri, presidente da Subseção de Nepomuceno a CAAMG esteve à frente de todo o processo, desde a compra do imóvel, passando por uma ampla reforma, até a aquisição de mobiliário e equipamentos modernos. “Há três anos, no início da gestão 2022/2024, nenhum de nós aqui sonhava inaugurar uma sede com a ilustre presença das duas maiores autoridades da OAB-MG e CAAMG, além de alguns dos nossos presidentes de gestões anteriores. Isso é motivo de muito orgulho e alegria. Com esta inauguração, temos agora a Casa da Advocacia, um local amplo, totalmente reformado, oferecendo melhores condições de trabalho aos advogados. Esta Casa é de todos, e espero que advogados e advogadas fiquem satisfeitos com o que estamos oferecendo a partir de hoje para a advocacia de Nepomuceno”, destacou Spuri.

O presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, destacou a relevância desse evento: “Um dia muito especial e marcante em que, na companhia do Sérgio Leonardo, inauguramos mais uma sede e entregamos à advocacia de Minas Gerais mais um espaço. Nessa gestão, pudemos entregar à advocacia muitas conquistas, materializadas nas mais de 120 sedes entregues em exatas 251 subseções. Esse é um esforço conjunto da OAB-MG e da CAAMG com imóveis entregues em todas as regiões de Minas Gerais, que trazem dignidade para a classe e dessa forma devolvemos as anuidades que são pagas pelos advogados e pelas advogadas”, afirmou.

O presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, também destacou a importância dessa conquista. “Inaugurar esse espaço aqui hoje, numa parceria entre OAB-MG e CAAMG, é mostrar a visibilidade institucional da nossa entidade. Quando eu e Chalfun decidimos aceitar o desafio de conduzir essas duas entidades que representam a advocacia de Minas Gerais, um dos nossos objetivos era a verdadeira interiorização. Era dar vez e voz à advocacia do interior, atendendo todos indistintamente e independentemente de posicionamento político anterior. Passamos a ouvir os presidentes das subseções e compreender as demandas da advocacia de cada canto do estado. Na CAAMG, todos os diretores são do interior de Minas Gerais, e na OAB-MG, diversos foram presidentes de subseções e têm uma contribuição diferente a dar, pois sabem qual é a angústia de gerir uma subseção, sabem da necessidade de estruturação dos espaços necessários para que a advocacia possa ser valorizada e respeitada. É assim que estaremos dignificando e valorizando a advocacia”, celebrou.

Fonte: CAAMG