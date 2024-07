BR-459, MG-459 e MG-295 recebem nova sinalização horizontal

EPR Sul de Minas segue com trabalhos de manutenção em mais três rodovias

Foto: EPR Sul de Minas

As rodovias BR-459, MG-459 e MG-295 passam por revitalização da sinalização horizontal, entre os dias 22 e 27 de julho. As obras acontecem nos segmentos onde os trabalhos de recuperação do pavimento já foi concluído. Além das três rodovias, ao longo desta semana, a EPR Sul de Minas ainda segue com as obras de manutenção do pavimento da BR- 459, entre Pouso Alegre e Congonhal, em ambos os sentidos da via, na MG-173 – em Paraisópolis e MG-290, em Ouro Fino.

Outras rodovias ainda recebem equipes para atividades de conservação. Todos esses locais estão sujeitos a bloqueios temporários no trânsito e operação pare e siga entre às 7h e 17h. A programação pode ser modificada em caso de chuvas

Confira a programação bloqueios temporários:

Manutenção de pavimento com pare e siga

MG-459

Segunda-feira a domingo – do km 2 ao km 26

MG-295

Quarta e quinta-feira – do km 137 ao km 152

MG-173

De segunda-feira a sábado – do km 35 ao km 52 em Paraisópolis

BR-459

De segunda-feira a sábado – do km 90 ao km 100 em Poso Alegre/ Congonhal

Terça-feira – do km 121 ao km 122 – Santa Rita do Sapucaí

Quarta e quinta-feira – km 107 ao km 110 – Pouso Alegre

MG-290

Segunda-feira – entre o km 53 e km 54 – Ouro Fino

Atenção!

Em locais onde há obras a velocidade permitida da via é reduzida para 40km/h. As rodovias estarão devidamente sinalizadas com placas indicando os desvios e manobras a serem realizadas pelos motoristas, além da velocidade.

Todas as obras seguirão o cronograma indicado em condições normais de operação e clima, com início às 8h e o acesso a via totalmente liberado para o tráfego diariamente após a paralisação das atividades. Em caso de chuva, as obras poderão ser reprogramadas.

Trafegar em uma rodovia em obras exige atenção redobrada. Além de respeitar a sinalização, os condutores devem manter uma distância segura do veículo que vai à frente.

Fonte: EPR Sul de Minas