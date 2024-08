Borda da Mata recebe Dia de Campo gratuito neste sábado

O encontro está marcado para o dia 31 de agosto, com início às 13h, na Chácara do Xaxá, em Borda da Mata.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Borda da Mata e o Banco do Brasil, promove o Dia de Campo – Cafeicultura, um evento gratuito para os cafeicultores da região.

O encontro está marcado para o dia 31 de agosto, com início às 13h, na Chácara do Xaxá, em Borda da Mata, no Sul do estado.

Os produtores de café da região terão a oportunidade de melhorar seus conhecimentos e técnicas, obtendo informações importantes para aprimorar a produtividade e a qualidade de suas lavouras.

A programação inclui palestras ministradas por especialistas da área, demonstrações práticas e espaço para troca de experiências entre os produtores e profissionais da área.

Para participar, os interessados devem se inscrever antecipadamente, pois as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do link https://forms.office.com/r/seMuvJExx7 ou pelo telefone (35) 99873-8370, com o Alexandre.

Confira a programação completa e participe!

Fonte: Sistema Faemg Senar