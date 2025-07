Bombeiros de São Lourenço realizam treinamento para incêndios florestais

Foto: Corpo de Bombeiros

Durante esta quinta-feira (24/07), o Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço realizou um treinamento voltado ao combate a incêndios florestais, capacitando 22 pessoas entre voluntários e coordenadores das Defesas Civis dos municípios de Pouso Alto, Virginia e São Sebastião do Rio Verde.

A capacitação engloba as ações desenvolvidas em parceria com a Defesa Civil como medida preventiva para o período de estiagem e foi estruturada em duas etapas. Na parte teórica os participantes aprenderam sobre técnicas e táticas de combate a incêndios florestais.

Já na etapa prática colocaram em ação os conhecimentos adquiridos com foco no uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), manutenção de ferramentas, construção de aceiros e simulação de combate a incêndios em ambiente real.

A iniciativa integra as atividades de proteção e defesa civil em parceria com as COMPDECs (Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil) das cidades atendidas pelo 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros de São Lourenço.

Fonte: Corpo de Bombeiros