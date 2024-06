Bombeiros de São Lourenço e Defesa Civil realizam blitz e palestras educativas em Caxambu

Foram distribuídos folhetos informativos contendo orientações preventivas e explicações sobre os riscos e prejuízos causados por incêndios descontrolados.

Foto: Corpo de Bombeiros

Com a chegada do período de estiagem, as temperaturas sobem e a umidade relativa do ar diminui, aumentando significativamente o risco de incêndios florestais. Para enfrentar esse desafio, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço e a Defesa Civil promoveram uma série de ações educativas em Caxambu, visando a gestão de riscos e a promoção da consciência ambiental.

Em uma operação conjunta com as Compdecs Regional e de Caxambu, e com o apoio da Polícia Militar, foram realizadas blitz educativa em ponto estratégico do município. Durante a ação, foram distribuídos folhetos informativos contendo orientações preventivas e explicações sobre os riscos e prejuízos causados por incêndios descontrolados.

Além da blitz, os bombeiros visitaram uma escola municipal, onde cerca de 100 alunos receberam instruções sobre cuidados durante o período de estiagem e os perigos dos incêndios florestais. A iniciativa foi bem recebida pela comunidade, destacando a importância de ações preventivas e educativas.

A presença dos Bombeiros Militares e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi fundamental. Eles aproveitaram a oportunidade para apresentar suas funções, formas de acionamento e atuação em casos de desastre, fortalecendo a relação com a população e promovendo uma cultura de prevenção e responsabilidade ambiental.

Fonte: Corpo de Bombeiros