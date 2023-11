Bombeiros de Minas alertam para riscos de quedas de árvores

Chegada do período chuvoso pode provocar aumento desse tipo de ocorrência; saiba como se proteger

Foto: Corpo de Bombeiros

Com o início do período chuvoso, pode haver um aumento significativo do número de ocorrências envolvendo quedas de árvores. Isso se deve principalmente à precipitaçõa e ventos fortes, fatores que elevam o risco. Somente em outubro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu mais de 5 mil chamados dessa natureza.

Na primeira semana de novembro, foram registrados em todo o estado de Minas Gerais, mais de mil ocorrências envolvendo árvores, causando interdição de vias, destruição de patrimônio e lesões a pessoas, como aconteceu na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em 3/11.

Na ocasião, duas árvores de grande porte caíram, atingindo um motociclista e uma mulher. Nesse evento, as árvores foram arrancadas pela raiz devido aos fortes ventos durante a chuva.

Diante desse número de chamados e visando um melhor atendimento à população, o CBMMG realiza, diariamente, vistorias em diversas espécimes que possuem potencial risco de queda.

Durante as vistorias, os bombeiros utilizam um aplicativo denominado V-árvore, que serve para aferir objetivamente o grau de risco que determinada árvore possa oferecer, a partir da identificação de falhas estruturais como degradação da madeira, rachaduras, exposição da raiz e orifícios no tronco.

Além disso, o aplicativo tem o recurso de registro fotográfico que funciona como banco de dados para futuras vistorias e intervenções na árvore.

O Corpo de Bombeiros realiza o corte ou supressão de árvores quando houver risco iminente a pessoas, animais ou ao patrimônio, ou quando já estiverem prejudicando a mobilidade urbana.



Dicas para se proteger de quedas de árvores

• Providencie a poda ou corte de árvores com risco de queda

• Não se abrigue da chuva debaixo de árvores

• Não estacione o carro próximo a árvores

• Fique atento aos sinais de perigo, como árvores muito inclinadas e com galhos quebrados

Fonte: Corpo de Bombeiros