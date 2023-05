Bombeiros de Alfenas atendem ocorrência de acidente de trânsito após motorista perder o controle do veículo

Bombeiros no local encontraram a motorista e demais integrantes fora do automóvel.

Foto: Corpo de Bombeiros

Bombeiros de Alfenas foram acionados para atender acidente de trânsito na rua João Paulino Damasceno, no bairro santa Rita em Alfenas. O acidente ocorreu por volta das 14h30min nesta terça-feira (30)

Segundo testemunhas, uma mulher que conduzia seu automóvel sentiu-se mal perdendo o controle do veículo e colidiu frontalmente com a placa de sinalização de trânsito.

As viaturas de resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros ao serem acionadas via “193” deslocaram rapidamente ao local do fato.

Militares ao avaliarem a motorista e passageiros não constataram ferimentos aparentes. A motorista estava consciente juntamente com demais integrantes e dispensaram o atendimento Bombeiro Militar.

Coube aos Bombeiros realizar orientação preventiva e controle do fluxo de trânsito. A Polícia Militar compareceu e realizou os trabalhos de praxe.