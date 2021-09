Bombeiros atendem 642 chamadas de incêndios florestais em 48 horas em Minas Gerais

Desde o último dia 13, diversos órgãos públicos estaduais participam de uma força-tarefa para tentar coibir incêndios criminosos, principalmente em unidades de conservação mineiras.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu 642 chamadas relacionadas a incêndios florestais ocorridos entre entre o início da madrugada de sábado (18) e a dessa segunda-feira (20), em todo estado.



Segundo a corporação, no meio da tarde desta segunda, já não havia nenhuma ocorrência “de vulto”, ou seja, de destaque, mas o calor e a baixa umidade causados por uma massa de ar seco estacionada sobre a região central do país exigem cuidados redobrados.



Na madrugada desta segunda, um incêndio atingiu a Estação Ecológica do Cercadinho, em Belo Horizonte. O fogo começou à margem da rodovia MGC-356, de onde as chamas se espalharam rapidamente, atingindo a uma área de difícil acesso da unidade de conservação, que abriga nascentes e é estratégica para o abastecimento de água da capital.



As causas e a extensão do estrago ainda estão sendo avaliadas, mas o Corpo de Bombeiros estima que cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação foram destruídos (cada hectare corresponde, aproximadamente, às medidas de um campo de futebol oficial).



Em Sabará, na região metropolitana da capital mineira, bombeiros e brigadistas passaram dias tentando controlar as chamas que consumiram parte da vegetação de encostas no bairro Borba Gato. Os primeiros focos foram identificados na quarta-feira (15). Controlado na noite da quinta-feira (16), o incêndio recomeçou na tarde de sábado.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, outras ocorrências de “natureza diversa”, como incêndios residenciais, mobilizaram efetivos em todo o estado, incluindo a ameaça a vários imóveis do bairro de Pirapitinga, em Ituiutaba, a cerca de 240 quilômetros de Uberaba.



Testemunhas disseram que o fogo foi causado por ação humana e se propagou rapidamente pela vegetação seca, liberando grande quantidade de fumaça.



Ao anunciar a ação, a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado, Marília Melo, disse que, assim como em outras regiões do país, Minas Gerais enfrenta um período crítico de estiagem, o que potencializa os riscos de incêndios florestais. “Nas condições climáticas atuais, qualquer incêndio se torna um grande incêndio. O anúncio de uma fiscalização ostensiva vem, neste momento, buscar a redução da ocorrência de incêndios florestais e o consequente impacto ambiental que provocam, seja na qualidade do ar, no solo, seja na perda de biodiversidade”, destacou Marília.

Faltando dois dias para o fim do inverno e o início da primavera, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a ocorrência de chuvas esparsas a partir do fim da semana, o que, de imediato, deve começar a melhorar ao menos a umidade relativa do ar.

