Boa Esperança entra para o Mapa do Turismo Brasileiro

Reconhecimento valoriza potencial natural, cultural e gastronômico do município sul-mineiro

Foto: Prefeitura de Boa Esperança

Boa Esperança vive um momento histórico. O município acaba de ser oficialmente incluído no Mapa do Turismo Brasileiro, certificado pelo Ministério do Turismo com validade até 2026. A conquista reconhece o potencial turístico, cultural e natural da cidade, projetando Boa Esperança como um destino estratégico dentro do cenário nacional.

“Agora é pra valer: Boa Esperança está entre os destinos brasileiros que merecem ser vividos, explorados e divulgados com orgulho!”, celebrou a administração municipal em comunicado oficial. O reconhecimento é parte do Programa de Regionalização do Turismo e reforça a importância da cidade na rota de viajantes em busca de experiências autênticas e memoráveis.

Com paisagens naturais deslumbrantes e uma cultura rica, Boa Esperança oferece atrativos que vão do ecoturismo ao turismo histórico e gastronômico. Um dos destaques é a Serra da Boa Esperança, com trilhas e mirantes que revelam uma vista de tirar o fôlego. Já o Lago dos Encantos, verdadeiro cartão-postal da cidade, é perfeito para lazer, passeios em família, prática de esportes náuticos ou simplesmente contemplação.

Na área urbana, o município também encanta pela preservação do seu patrimônio histórico e cultural, com igrejas centenárias, casarões e tradições que refletem a alma do povo esperancense. E para quem aprecia boa comida, a gastronomia local é um capítulo à parte: de pratos típicos mineiros feitos no fogão a lenha a peixes de água doce, passando por cafés especiais e doces artesanais que encantam o paladar de moradores e visitantes.

“Este é só o começo de uma nova fase para o turismo da nossa terra. Vem com a gente colocar Boa Esperança no topo do turismo nacional!”, destacou a nota da Prefeitura, em tom otimista e mobilizador.

Com o certificado em mãos e um leque de atrações únicas, Boa Esperança se firma como uma joia do Sul de Minas pronta para brilhar ainda mais forte no cenário turístico brasileiro.

Fonte: Prefeitura de Boa Esperança