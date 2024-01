Blitz Educativa em Machado alerta população sobre mudanças climáticas e oferece rede de informações em tempo real

Confira as dicas e saiba como participar da rede de informações da Defesa Civil!

Foto: Prefeitura de Machado

Nesta quarta-feira (16), a administração municipal, representada pelo diretor da defesa civil de Machado, Gilberto Reis, juntamente com a presença do SGT Wander, Agente Regional da Defesa Civil, representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Machado e da Vereadora Dirce Alves, realizou uma Blitz educativa.

O principal objetivo dessa iniciativa foi orientar a população sobre as mudanças climáticas e incentivá-los a realizar o cadastro no número 40199, enviando um SMS com o CEP do município, garantindo assim o acesso a uma rede de informações climáticas com alertas em tempo real.

Defesa Civil

Antes de sair de casa, é fundamental que a população consulte as condições da estrada. Siga adiante somente se a água estiver abaixo do meio da roda. Adapte o trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos.

Em situações de raios, busque abrigo em construções ou veículos. Não atravesse enxurradas e, caso o nível da água ultrapasse o meio da roda, desligue o motor e abandone o veículo imediatamente.

Se a água atingir o meio da porta, saia pela janela, suba para o teto e utilize o cinto de segurança para sua proteção. Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, evacue a área afetada o mais rápido possível.

Após deslizamentos, evite retornar à zona de risco até que as autoridades liberem e garantam a segurança. Em ambientes ao ar livre sem abrigo disponível, posicione-se em posição de agachamento, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível. Siga essas orientações da Defesa Civil para garantir a sua segurança e a de sua comunidade diante de situações climáticas adversas.

Foto: Prefeitura de Machado