Blitz Educativa em Lambari promove conscientização sobre segurança no trânsito

Foto: Prefeitura de Lambari

Nesta quinta-feira (23/05), a Prefeitura Municipal de Lambari, por meio da Vigilância em Saúde e em parceria com a 16ª Companhia de Polícia Militar, realizou uma blitz educativa no centro da cidade, como parte das ações do movimento Maio Amarelo, que visa promover a segurança no trânsito. A iniciativa contou com o apoio da Alinhauto e da Igreja Presbiteriana Renovada.

Durante a blitz, foram distribuídos folders informativos aos motoristas e pedestres, destacando a importância de práticas seguras no trânsito. A ação teve um impacto visual significativo com a exibição de um carro batido na Praça do Sol, demonstrando de forma impactante as consequências de acidentes de trânsito.

O evento foi bem recebido pela comunidade, que se engajou nas atividades e absorveu as informações repassadas. A Prefeitura de Lambari agradece a colaboração de todos os envolvidos e reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar dos cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Lambari