Biblioteca Municipal Meirinha Botelho celebra 45 anos como referência cultural em Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras

Nessa quarta-feira, 20, a Biblioteca Municipal Meirinha Botelho comemorou seus 45 anos de história, consolidando-se como um espaço cultural e literário de destaque em Lavras.

A solenidade contou com apresentações artísticas e homenagem, o trio Carlos Falavina, Mayara Almeida e Bruno Silva, fizeram um tributo a Luiz Gonzaga com tema “De Volta ao Nordeste”. Já o escritor e cordelista, Anderson Laudelino, apresentou o Cordel “O Fantasma do Caramanchão”. E a ex-servidora da Biblioteca Municipal, Diléia de Carvalho, recebeu uma homenagem pelos serviços prestados.

Com um acervo de mais de 38 mil volumes abrangendo diversas áreas do conhecimento, a biblioteca tem desempenhado um papel fundamental na promoção cultural e na educação dos lavrenses. Seu compromisso em democratizar o acesso à cultura a torna uma das principais instituições culturais da cidade.

O evento celebrou a dedicação de funcionários e colaboradores ao longo das décadas e destacou a relevância da biblioteca como ponto de encontro para estudantes e entusiastas da leitura em geral. Estiverem presentes a Chefe do Executivo, vereadores, servidores e representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Fonte: Prefeitura de Lavras