Biblioteca Centenário terá horário especial durante o Flipoços 2023

De 3 a 7 de maio, Poços de Caldas se transforma na capital mineira da literatura, com a 18ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Durante o Flipoços 2023 e antes mesmo do seu início, com a programação pré-Flipoços, a Biblioteca Centenário, no Espaço Cultural da Urca, vai funcionar em horário especial, inclusive no feriado de 1º de maio e no final de semana, para receber a vasta programação do festival e também para empréstimos e devoluções de livros e novos cadastrados.

“A Biblioteca Centenário vai receber mais de 20 atividades do Flipoços, do primeiro ao último dia de festival, incluindo o final de semana. Assim, vamos aproveitar para oferecer à população de Poços de Caldas a oportunidade de visitar a biblioteca para empréstimos e devoluções de livros e também para cadastro de novos leitores, em dias e horários alternativos”, destaca a coordenadora das Bibliotecas Públicas Municipais, Raissa de Melo.

Na próxima segunda-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalhador, a Biblioteca Centenário estará aberta ao público a partir das 14h até o encerramento da programação do Flipoços. Já nos dias 3, 4 e 5, o local permanece com atendimento até por volta das 18h30. No sábado (6), a Biblioteca estará aberta das 9h às 17h e no domingo (7), último dia de festival, das 9h30 às 15h30.

A programação completa está disponível no site www.flipocos.com.

Cadastro

Você que ainda não é usuário do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas pode aproveitar para fazer o cadastro. É simples e gratuito: basta se dirigir até o local tendo em mãos o comprovante de residência e também CPF/RG ou outro documento original com foto (no caso de algum documento sem foto, leve também uma foto 3X4). A partir daí você já pode realizar empréstimos em qualquer uma das unidades que compõem o sistema: Biblioteca Centenário, Júlio Bonazzi, Marcus Vinícius de Moraes, Manuel Costa Guimarães e Biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU).

Confira a programação prevista para a Biblioteca Centenário:

1º de MAIO – SEGUNDA-FEIRA (PROGRAMAÇÃO PRÉ-FLIPOÇOS)

14h – Lançamento do Selo Postal de Cypriano José da Costa – selo e obliteração em parceria com os Correios Poços

15h às 16h – Lançamento do livro Cypriano Joseph da Rocha: relato de uma vida entre Portugal e o Brasil na Idade do Ouro. Com a presença do autor português Antônio Andresen Guimarães.

3 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

08h às 09h – Atividade Infantil – Oficina de Expressão Teatral com Luciana Rossi. A proposta é estimular os alunos por meio dos jogos teatrais e exercícios que possam introduzi-los à prática da interpretação, à expressão e à comunicação artística, potencializando a criatividade e desinibição. Oferecimento Sesc Minas.

09h30 às 10h30 – Workshop – “Escrita Criativa para Adolescentes” com Mari Vieira. (Vagas limitadas com inscrições gratuitas antecipadas pelo e-mail coordenacao@gsceventos.com.br).

13h30 às 16h30 – Oficina – “Prática de Fotografia com Smartphone” com Thaty Naila. (Vagas limitadas com inscrições gratuitas antecipadas pelo e-mail coordenacao@gsceventos.com.br).

17h às 18h – Mesa Literatura e Psicologia – “Como se constrói a felicidade” – Lançamento e bate-papo sobre o livro “Árvore da Felicidade” da autora e psicóloga Mara Guimarães. Mediação Antonio Voorhees.

4 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

09h às 10h e das 10h às 11h – Atividade Juvenil – “Os Mistérios da Biblioteca: uma aventura pelo segredo dos livros”. Uma dinâmica que transformará a biblioteca em uma sala de escape onde o grupo agendado precisará desvendar enigmas escondidos na biblioteca para se libertar. No enredo, será trabalhado o poder libertador dos livros de forma lúdica e instigante. Oferecimento A Recreativa.

14h às 15h30 – Conferência Especial – “Antropologia da Beleza” com o antropólogo, escritor e fotógrafo Renato Soares. Uma deliciosa viagem no tempo onde o fotógrafo inspirado pelos registros de Hans Staden, Pierre Verger dentre outros, apresenta uma forma própria de pesquisa e de expressão artística que chama de Antropologia da Beleza. Vagas limitadas, por ordem de chegada.

16h às 17h – Workshop – “Processos de autopublicação literária” com Dani Nascimento, Eduarda Brits, Mari Vieira, Stephânia de Castro. Mediação de Juliana Otelo “Acortana”.

17h30 às 18h30 – Lançamento Inédito no Flipoços 2023 – Literatura e Racismo – “Sobrevivendo ao racismo: Memórias, cartas e cotidiano da discriminação no Brasil” com Luana Tolentino. Mineira de BH, Professora de História na educação básica entre 2008 e 2019, tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores. É autora do livro Outra educação é possível: Feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula (Mazza, 2017) e colunista da revista Carta Capital. Mediação Thais Costa. Oferecimento Editora Papirus.

5 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

08h às 9h – Workshop em homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa – “O dia da Língua Portuguesa e a importância da Escrita Criativa para o conhecimento da língua” com a escritora portuguesa residente Judite Canha Fernandes e participação do artista visual Augusto Meneghin (Vagas limitadas, por ordem de chegada).

10h às 11h30 – Oficina Elementos do Rosto do Mangá com Juliana Ferrari – A luz e a sombra dão um toque final no desenho, dando contraste e volume nos objetos, assim formando a base tridimensional do desenho. Esta técnica é amplamente usada nos desenhos de Mangá. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 – Atividade Literatura Juvenil – Bate papo com Vanessa Ratton baseado no livro “Quando a Lua é Cheia” que se passa em Minas Gerais, na cidade de Serra da Saudade. (aberto a agendamento escolar).

14h30 às 15h30 e 16h às 17h – Atividade infantojuvenil – “As aventuras de Pipo na terra dos livros encantados”. Uma dinâmica que transformará a biblioteca em uma sala de escape onde o grupo agendado precisará desvendar enigmas escondidos na biblioteca para “se libertar”. No enredo, será trabalhado o poder libertador dos livros de forma lúdica e instigante. Oferecimento A Recreativa.

17h30 às 18h30 – Mesa Literatura Fotografia e Loucura – “Como vencer a depressão através da fotografia e da Arte” com o escritor e fotógrafo Joelmir Carvalho Barbosa e o artista plástico Marcelo Abuchala. Mediação fotógrafo Luciano Pedrilio.

6 DE MAIO – SÁBADO

09h às 10h – Atividade para todas as idades – Intervenção da Mini Biblioteca Móvel. Mini biblioteca Móvel é uma biblioteca itinerante criada pelo artista circense e escritor Guilherme Teixeira em 2020 onde desde então circula por bairros e praças da cidade contando histórias, apresentando números, trocando e distribuindo livros. Oferecimento Sesc Minas.

10h30 às 11h30 – Mesa com Mazé Chotil – Escritora brasileira, residente em Paris há mais de 30 anos. Conversa no Flipoços com Sérgio Montero sobre o livro “Na sombra do Ipê” que relata sobre o câncer, amizade, amor e morte. Um livro tocante e muito emocionante. Recém-lançado no Brasil.

14h às 15h30 – Encontro da Academia Poços-caldense de Letras – “1o. Concurso de Declamação Lamartine de Figueiredo Filho”. Uma homenagem não só ao mais tradicional declamador da entidade acadêmica, como a todos os confrades e confreiras que fazem parte desta Academia histórica. Coordenação Regina Alves, presidente da APCL.

15h30 às 17h – Mesa Literatura Escritores independentes – “Do impresso ao e-book não na mesma ordem”. Encontrão dos Escritores Independentes com a participação de doze autores de várias partes do Brasil. Apresentação de Silvia Schmidt.

7 DE MAIO – DOMINGO

09h30 às 10h30 – Literatura e Cinema – Exibição do documentário “Colchão de Pedra”, que desnuda a dor de quem vive nas ruas, mostrando a busca diária e desesperada por comida, dificultada pela aporofobia, arquitetura higienista e violência. O filme foi roteirizado e dirigido pelo jornalista Carlos Ratton, que conversa com o público após o filme.

11h às 12h – Entrega do Prêmio Leitor Sul-Mineiro 2022 – Vencedores: Professor Tiago Macedo – Estudante Michele Pascoal – Projeto “À Cata de Leitores”, Cidade de Silvinópolis – Santana Literária no Flipocos 2023.

14h às 15h30 – Mesa Arte, Literatura e Xamanismo – “Mãe Floresta” – Encontro com Leona Cavalli, Vilma Gil Gomes e com a autora do livro Ana Vitória Vieira Monteiro. Lançamento do livro com Mãe Floresta. Mediador Alexandre Staut.

