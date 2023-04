Bebê nasce em parto de emergência no banheiro de sua residência, em Alfenas

Os Militares fizeram os procedimentos relativos aos cuidados da saúde da mãe e da neném, e os conduziram até o Hospital Alzira Velano em Alfenas.

Foto: Quartel de Bombeiros em Alfenas

Bombeiros militares de Alfenas foram acionados via 193 para atendimento de um parto de emergência.

O fato ocorreu as 21:18h desta sexta-feira.

Segundo a mãe, de 25 anos, este é seu quarto filho, uma linda menina de nome Ayla Lorena.

A mãe relatou que estava de 9 meses de gestação e que sentiu fortes contrações e ligou no Corpo de Bombeiros, para pedir auxílio, mas durante o deslocamento, a neném nasceu com auxílio de seu próprio pai, no chão do banheiro da residência.

Os Militares fizeram os procedimentos relativos aos cuidados da saúde da mãe e da neném, e os conduziram até o Hospital Alzira Velano em Alfenas. Ambas conscientes, e com sinais vitais estáveis.

