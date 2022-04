Bebê é encontrado sem vida em Três Pontas

De acordo com a Polícia Militar, um sargento que estava de folga recebeu uma ligação anônima dizendo que o corpo estava no córrego e logo depois o fato foi constatado pelos militares.

Redação CSul/Foto: Divulgação Equipe Positiva

O corpo de um bebê recém-nascido foi localizado dentro de um córrego na manhã deste domingo (3), em Três Pontas. De acordo com a Polícia Militar, um sargento que estava de folga recebeu uma ligação anônima dizendo que o corpo estava no córrego e logo depois o fato foi constatado pelos militares.

Conforme a Polícia Civil, o caso deverá ser tratado como infanticídio, tendo em vista que, as primeiras apurações, apontam que a criança teria nascido com 1,7 quilo e teve o cordão umbilical cortado de forma arcaica.

“As primeiras informações dão conta de que a criança nasceu com 1,7 kg, com vida e teve o cordão umbilical cortado de maneira muito arcaica, o que indica que foi feito possivelmente em casa por pessoas inabilitadas ou com pouca habilidade pra isso. O crime, em tese que possa ter acontecido nesse primeiro momento, é o infanticídio. É o que a mãe durante o parto ou logo após sob influencia do estado puerperal mata a criança. Esse estado puerperal é uma alteração psíquica que a mãe tem logo após o parto e que aumenta a sua sensibilidade”, detalhou o delegado Gustavo Gomes.

Mãe é localizada

A mãe do bebê foi localizada nesta segunda-feira (4), em Três Pontas. A Polícia Civil chegou até a mulher uma denúncia anônima. Segundo a PC, ela poderá responder por infanticídio e ocultação de cadáver.

“Fomos até a residência de onde essa autora reside e, com a autorização do avô, a gente localizou uma roupa com vestígio de sangue que pertence a suposta autora. A gente recebeu informação de que, assim eu ela viu a notícias que correu sobre a criança encontrada, ela evadiu para a cidade de são Paulo. Inclusive ela está no ônibus. A nossa equipe já tem conhecimento de que ônibus que é e até o assento que ela está ocupando. A gente vai tentar interceptar ela antes que ela atravesse para o estado de São Paulo”, explicou o investigador da Polícia Civil, Gustavo Henrique Domingos Campos.

Ainda de acordo com o investigador, a mulher tentou esconder a gravidez dos familiares e não passou por acompanhamento durante a gestação. Além disso, não há informações sobre o pai da criança.

*Com informações: G1 Sul de Minas