Batida entre dois carros deixa vítima fatal em Pouso Alegre

Um acidente envolvendo dois carros na madrugada deste sábado (5), na BR-459, em Pouso Alegre, vitimou fatalmente a vida de um homem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que a vítima estava pegou fogo. O homem teve o corpo carbonizado e morreu.

No outro carro, com placas de Santa Rita do Sapucaí, havia duas pessoas. A passageira, de 49 anos, ficou presa nas ferragens. Ela foi levada ao hospital com cortes no rosto e suspeita de fraturas. O motorista teve ferimentos leves.

A rodovia ficou interditada por cerca de 40 minutos e foi liberada posteriormente.

A identidade da vítima não havia sido revelada até o momento desta publicação.

