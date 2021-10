Batida entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta e duas feridas em Passos

Vítima fatal foi identificada por Pedro Abelardo, de 58 anos. Além do óbito, dois adultos e uma criança ficaram feridos.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma batida envolvendo uma caminhonete e um caminhão na noite deste sábado (2), na BR-146, no bairro Aclimação, em Passos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão disse que seguia sentido Bom Jesus da Penha, quando viu a caminhonete em sua direção na contramão.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista do caminhão, de 38 anos, não teve ferimentos, mas os passageiros, uma criança de 10 e um adulto de 40 anos, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu.

O motorista da caminhonete, Pedro Abelardo de 58 anos morreu no local. Ele estava sozinho dentro do veículo.

A PMR informou que o tempo estava chuvoso e a pista estava molhada no momento do acidente. Pedro era servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Passos.

*Com informações: G1 Sul de Minas