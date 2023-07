Bares e restaurantes terão pratos especiais para o Festival de Inverno de Poços de Caldas

Campanha “Meu prato no Festival de Inverno” será lançada nesta quinta-feira

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Para integrar a rica gastronomia local à programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas, a Secretaria Municipal de Cultura lança, nesta quinta-feira (6), a campanha “Meu prato no Festival de Inverno”. Bares e restaurantes poderão inscrever seus pratos criados especialmente para o evento ou seus destaques que já estão no cardápio, agregando valor à iniciativa.

Os bares e restaurantes poderão realizar a inscrição a partir desta quinta-feira (6) até 18h do dia 10 de julho, neste link https://forms.gle/a8Uza7ukwNPmXotN7. A campanha “Meu prato no Festival de Inverno” é uma parceria institucional entre a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e os estabelecimentos participantes, sem nenhum tipo de benefício, pagamento ou incentivo financeiro.

Como contrapartida, os estabelecimentos serão inseridos no plano de divulgação do Festival de Inverno 2023, com a inserção de nome, endereço, contato e horários de funcionamento, além do prato escolhido para o Festival. Além de apreciarem as delícias da cozinha poços-caldense, os clientes também receberão mimos como descontos, sobremesas ou brindes, quando pedirem o “Meu prato no Festival de Inverno”.

Na última semana, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura esteve em reunião com a ABRE – Associação dos Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares de Poços de Caldas, para fomentar a iniciativa. “A gastronomia também integra a cadeia da economia da criatividade e, em Minas Gerais, é um patrimônio que atrai muitos visitantes. Neste sentido, o já tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas agora conta também com sua proposta gastronômica. Temos certeza de que os proprietários dos estabelecimentos vão aderir à campanha, já que todos só têm a ganhar”, ressalta a diretora de Políticas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, Marianna Gonçalves.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas