Bares e restaurantes de Minas Gerais esperam aumento de 75% no faturamento no Dia das Mães

Foto: Abrasel Sul de Minas

De acordo com uma pesquisa nacional realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entre 25 de abril e 07 de maio, a expectativa é boa para o Dia das Mães, no próximo domingo (14/05). O levantamento consultou empresas de todos os portes e regiões do país e revelou que 79% dos bares e restaurantes esperam aumento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a pesquisa, 14% das empresas consultadas acreditam que o faturamento não deve apresentar alteração em relação ao ano anterior e 7% esperam queda nas vendas. O aumento esperado é de até 10% para 30% dos entrevistados, enquanto outros 30% esperam um aumento mais expressivo, entre 11% e 30%.

Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o setor, junto ao Dia dos Namorados. “O otimismo é grande em aumentar o faturamento, mas com os pés no chão, tanto que mais da metade de quem espera aumento diz que será de até 20%. Ainda estamos em uma situação crítica, com muitos estabelecimentos operando sem lucro mês após mês”, explicou.

A pesquisa mediu também a situação em relação ao desempenho no mês de março. Houve pequena redução no número de empresas realizando prejuízo (de 30% em fevereiro para 27% em março), mas o número continua alto. Em relação aos empréstimos, 68% das empresas dizem ter captado recursos por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), e a inadimplência está em 16%, taxa bem acima da média do programa (4,3%).

A pesquisa ouviu os empresários sobre a expectativa de renegociar os débitos, usando a lei sancionada pelo governo em abril: 40% disseram que tentarão renegociar o prazo dos empréstimos, 36% não pretendem fazer isso e 24% ainda não se decidiram. Houve um pequeno crescimento no número de empresas com pagamentos em atraso: 41% hoje, contra 40% no mês anterior. A maior parte das que devem, têm atrasos em relação a impostos federais: 76%.

“É preciso muita atenção para que as renegociações do Pronampe aconteçam sem amarras. E também estamos de olho no Senado, onde será decidida a entrada do nosso setor no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). As dívidas voltaram a aumentar e, sem alguma ajuda para resolver a questão dos impostos atrasados, muitos irão fechar as portas”, completou Solmucci.

Minas Gerais

O Dia das Mães deverá trazer um aumento de 75% no faturamento de Minas Gerais. Três em cada quatro empresários acreditam nesse aumento, 18% não esperam aumento e 7% avaliam que irão faturar abaixo em relação a um domingo normal. Em relação à perspectiva de aumento, 12% esperam aumento de até 5% no faturamento; 20% aumento entre 6% e 10%; 13% aumento entre 11% e 20%; 11% aumento entre 21% e 30% e 19% esperam aumente acima de 30%.

Segundo a pesquisa, 27% das empresas continuam no prejuízo. Mais de uma em cada quatro empresas trabalhou com prejuízo em março, mesmo resultado do mês anterior, 40% tiveram lucro, mantendo também o mesmo resultado e 33% ficaram estáveis. Em relação aos empréstimos e inadimplência, 63% têm hoje empréstimos bancários contratados. A inadimplência é de 25% entre os que tomaram dinheiro de linhas regulares e de 13% entre os que aderiram ao Pronampe.

A pesquisa ouviu os empresários sobre a expectativa de renegociar os débitos, usando a lei sancionada pelo governo em abril: 36% disseram que tentarão renegociar o prazo dos empréstimos, 33% não pretendem fazer isso e 31% ainda não se decidiram. No entanto, entre os que têm parcelas atrasadas, 67% dizem que irão tentar renegociar.

Houve uma pequena queda no número de empresas com pagamentos em atraso: hoje é de 34% contra 37% no mês anterior. A maior parte das que devem, têm atrasos em relação a impostos federais: 84%.

Para o presidente da Abrasel em Minas Gerais, Oswaldo Miranda Junior, é positivo ver o otimismo em relação ao aumento no faturamento, com 75% do setor acreditando em incremento de vendas no próximo domingo. “Sabemos que o Dia das Mães e o Dia dos Namorados são grandes datas para nosso setor, mas vale lembrar que as vendas de um único dia não resolvem os problemas financeiros do setor”, afirmou.

De acordo com Oswaldo, é crucial que as renegociações do Pronampe ocorram de forma descomplicada e sem obstáculos. Além disso, é importante acompanhar de perto o senado, onde será decidida a inclusão do setor no PERSE. “O aumento das dívidas e a falta de ajuda para resolver questões relacionadas a impostos atrasados podem levar muitas empresas a fecharem as portas. É fundamental que sejam tomadas medidas adequadas para apoiar e proteger o setor, proporcionando condições favoráveis para a recuperação econômica e o alívio das dificuldades enfrentadas pelas empresas”, concluiu o presidente da Abrasel em MG.

Sul de MG

Segundo o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, o Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais importantes do ano para o comércio, além da ocasião em homenagear uma pessoa tão especial entre nós: as mães.

“O fomento da economia vai além do varejo, movimentando outros setores, como salões de beleza, hospedagem, viagens, shows, bares e restaurantes. Além das mães, o comportamento do consumidor leva as esposas, avós, irmãs, tias e sogras para fazerem parte das compras, aumentando as estatísticas de faturamento neste período e podendo chegar a dobrar comparado aos meses normais do ano”, ressaltou André Yuki.

No almoço de Dia das Mães, é comum que os filhos as levem para almoçar fora ou que toda a família se reúna em casa para compartilhar um momento especial. Aos que optarem em almoçar fora, a dica do presidente da Abrasel Sul de MG é fazer as reservas antecipadas no restaurante da sua preferência, para não pegar de surpresa uma fila de espera.

Em Varginha, no próximo domingo, a Água Doce Cachaçaria (Avenida Salum Assad David, nº 6, bairro Santa Luiza) atenderá com almoço, das 11h às 14h30. As mães que comparecerem receberão um presente especial, além de concorrer a brindes. O restaurante possui um cardápio completo, com deliciosos pratos e uma variedade de bebidas e drinques, em um ambiente aconchegante. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone: (35) 3214-7549.

O Restaurante Flutuante Porto do Turvo, em Capitólio, convida a todos para o almoço do Dia das Mães, das 11h às 18h, que contará com muita música ao vivo com o cantor Fernando Mello, a partir das 14h. Para as mamães que queiram ganhar um delicioso drink surpresa do novo cardápio Mar & Canastra Com Café, basta comentar “EU QUERO” na primeira postagem fixada do Instagram @portodoturvo. O drink será executado pela barista da casa e mãe, Maira Oliveira.

Para quem deseja iniciar o domingo presenteando sua mãe, o Serafim Adega e Café (Avenida Rui Barbosa, nº 341, Centro de Varginha), realizará a entrega de cestas de presente e de café da manhã, além de vendas de vinhos, das 09h às 13h. Mais informações: (35) 99743-4625.

A Pizza Dom Fernandes, de Três Pontas, conta com um cardápio com mais de 40 sabores de pizza, e funcionará no domingo das 18h às 22h, com delivery. Finalize o Dia das Mães com uma deliciosa pizza. Os pedidos podem ser realizados pelos telefones: (35) 99168-5226 ou (35) 99920-1264.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas.