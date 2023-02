Bandeira tarifária das contas de luz continua verde em março, em Poços de Caldas

Informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Segundo o DME, a bandeira tarifária continuará verde — ou seja, sem a cobrança de valor adicional — nas contas de luz de março para todos os brasileiros. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo o órgão regulador, as condições para a geração no país estão favoráveis, cenário que se mantém desde abril de 2022. A bandeira verde será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos usuários). O objetivo desse modelo tarifário — quando a bandeira está amarela ou vermelha — é desestimular o consumo de energia elétrica, com cobranças extras nas contas, quando as condições de geração no país não são favoráveis. A ideia é evitar o acionamento de usinas termelétricas, que geram energia mais cara, quando os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos, em função da redução das chuvas.

O sistema de bandeiras “possibilita que os consumidores conheçam mensalmente a situação da geração de energia”, ressaltou Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015.

Mantida desde abril

A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores brasileiros em 16 de abril de 2022, quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termelétricas. Para os beneficiários de baixa renda, que usufruem da tarifa social de energia elétrica e ficaram de fora da cobrança adicional decorrente da escassez hídrica, a bandeira é verde desde dezembro de 2021.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.