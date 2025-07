Banda de palhaços percorre Apaes do sul de Minas

Espetáculo da Cia Palhosso saiu de Poços de Caldas com destino a Cabo Verde, Nova Resende, Alterosa e Monte Belo

Foto: Juliano Borges

A Cia Palhosso, de Poços de Caldas, realizou durante o fim de junho uma turnê pelo Sul de Minas Gerais. Mais uma vez, o grupo esteve em unidades da Associação de Amigos dos Excepcionais (Apae) para levar o projeto “Chega Mais!”.

Os palhaços Rick (Rafa Falz), Mazinha (Aria Nery), Silva (João Araújo) e Zezuli (Naiade Moras) formaram uma banda e se apresentaram em Cabo Verde, Nova Resende, Alterosa e Monte Belo nos dias 26 e 27 de junho. Em cada show, músicas típicas da cultura mineira, muita interação com os usuários das Apaes e a alegria que o circo proporciona. Além disso, em todas as sessões houve interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“Foi um momento memorável e inesquecível para os nossos alunos, onde a alegria e o encantamento fizeram parte de cada momento do espetáculo. Mais do que entretenimento, a arte do palhaço carrega uma missão nobre: despertar o riso, quebrar barreiras e transformar ambientes com sensibilidade e humanidade. Em tempos em que o mundo tanto precisa de empatia e esperança, a Cia Palhosso nos lembrou do poder do humor como cura, acolhimento e conexão”, comentou Alice Souza, diretora da Apae Alterosa.

Esta não é a primeira vez que o “Chega Mais!” percorre unidades da Apae. O projeto, sempre com apoio de políticas públicas, já circulou pelas Apaes de Machado, Andradas, Botelhos, Campestre e Poços de Caldas. Desta vez, as apresentações ocorreram por meio do edital 09/2024 – Circula Minas (Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais).

Para a diretora da Apae Alterosa, é importante que o “Chega Mais!” não pare por aqui: “Que essa arte tão necessária continue a iluminar caminhos e corações por onde passar. Em um ambiente onde cada conquista é celebrada com o coração, momentos como esse reforçam o valor da arte como ponte para o amor, a empatia e a valorização da diversidade”.

Fonte: João Araújo