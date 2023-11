Banco de Alimentos recebe doação de 732 kg de gêneros alimentícios arrecadados na Copa de Judô Poços de Caldas

O Projeto Judoca para Vida possui atualmente mais de 80 atletas usando o espaço da Casa do Menor, onde são atendidos gratuitamente.

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas recebeu em doação 732 kg de gêneros alimentícios arrecadados durante a Copa de Judô Poços de Caldas, realizada pelo projeto Judoca para Vida. Os alimentos serão distribuídos por meio de cestas básicas entregues para as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O Projeto Judoca para Vida possui atualmente mais de 80 atletas usando o espaço da Casa do Menor, onde são atendidos gratuitamente. Além da parte técnica e física do judô, também são ministradas noções de cidadania e higiene pessoal, com ações sociais contando com apoio da empresa Implar.

Por dois anos consecutivos, também foi realizada, por meio de projetos de patrocínio, a Copa de Judô Poços de Caldas, com a finalidade de arrecadar alimentos que são doados para o Banco Municipal de Alimentos. Na primeira edição, em 2022, foram arrecadados aproximadamente 200 kg de alimentos. Já neste ano, o total arrecadado chegou a 732 kg.

“Com os alimentos doados vamos montar cestas básicas que serão encaminhadas para os CRAS para serem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social. O Banco de Alimentos agradece a todos os atletas que participaram do evento e também aos seus organizadores Thiago e Júnior e todas as pessoas voluntárias que ajudaram realização”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

