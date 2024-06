Banco de Alimentos produz polpas de frutas, geleias e vários produtos para atender entidades de Três Corações

O banco recepciona, seleciona, separa e analisa a qualidade do produto. Se necessário, realiza o pré-processamento, embala e realiza a distribuição dos alimentos.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Banco de Alimentos de Três Corações realiza um importante trabalho prestando apoio a escolas, entidades e iniciativas sociais do nosso município. Arrecada alimentos apropriados para o consumo, sem restrições sanitárias, porém fora dos padrões de comercialização ou que não tenham sido vendidos, os prepara e encaminha para o consumo.

O banco recepciona, seleciona, separa e analisa a qualidade do produto. Se necessário, realiza o pré-processamento, embala e realiza a distribuição dos alimentos. Conta com profissionais capacitados para a seleção e análise dos produtos recebidos para chegarem aos favorecidos com a qualidade necessária.

Com o material selecionado, a equipe produz geleias, polpas de fruta para suco e também bolos que são distribuídos gratuitamente para as entidades e projetos sociais desenvolvidos em nossa cidade beneficiando várias famílias.

O banco tem parceria com comércios e empresas do setor supermercadista, tanto varejista quanto atacadista, mercearias, sacolões e também produtores rurais. Todos que quiserem contribuir são bem-vindos!

Para conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido no Banco de Alimentos e integrar essa rede de solidariedade, visite a sede que funciona à Rua Cambuquira, 155, logo atrás do Mercado Municipal, ou entre em contato pelo telefone 35 98802 6308.

Fonte: Prefeitura de Três Corações