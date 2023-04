Banco de Alimentos de Três Corações realiza mais entregas de hortaliças e frutas a entidades

O trabalho envolve equipes das secretarias municipais de Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente e Defesa Animal.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Banco de Alimentos de Três Corações realizou nesta semana mais uma entrega da Cesta Verde com hortaliças cultivadas nas Hortas Solidárias e mantimentos recebidos pela Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro-Oeste e Sul de Minas.

As equipes realizaram nas últimas semanas entregas no Lar Fabiano de Cristo, Ancianato Frederico Ozanan, Arca de Noé, CRAS, Curumim, APAE, Ágape, Vidação e Assoditri. As cestas foram preparadas com produtos variados, de acordo com a demanda e o atendimento de cada unidade. Entre os mantimentos entregues estão couve, beterraba, cebolinha, pepino, vagem, abóbora, abacate e leite.

A proposta visa abastecer instituições sociais e associações como forma de incentivar a alimentação saudável e contribuir com o serviço que é prestado aos usuários e à comunidade atendida nas unidades.

Fonte: Prefeitura de Três Corações