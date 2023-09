Banco de Alimentos de Três Corações realiza entrega de Cestas Verdes com alimentos da Horta Solidária do CRAS I

Nas Cestas Verdes desta semana foram montadas com abobrinha, couve, rúcula, agrião, alface, repolho e beterraba.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe do Banco de Alimentos de Três Corações realizou nesta semana a primeira colheita da nova Horta Solidária que foi implementada no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I, no Jardim Paraíso.

O novo espaço vem para complementar o trabalho realizado junto às entidades e projetos sociais contribuindo com uma alimentação saudável, redução de desperdício e a segurança alimentar e nutricional de diversas pessoas em nosso município.

As hortas solidárias mantidas pela equipe garantem hortaliças frescas e orgânicas toda semana para a montagem das cestas verdes.

Parcerias

O Banco de Alimentos de Três Corações integra a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEMAP e busca parcerias com comércios, produtores e empresas do setor alimentício para arrecadar alimentos sem restrições sanitárias, porém fora dos padrões de comercialização ou que não tenham sido vendidos. Para contribuir e saber mais sobre o trabalho, entre em contato pelo telefone 35 98802 6308.

Fonte: Prefeitura de Três Corações