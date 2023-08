Banco de Alimentos de Três Corações divulga doações recebidas

O Banco de Alimentos recepciona, seleciona, separa e analisa a qualidade do produto.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A adesão de parceiros ao Banco de Alimentos de Três Corações está se fortalecendo e conquistando um alto volume de alimentos arrecadados e doados para entidades e projetos sociais do município. Só no mês de junho, as doações ultrapassaram 3 toneladas doadas.

Além das Hortas Solidárias mantidas no município, o Banco de Alimentos de Três Corações recebe também doações de alimentos de mercados, mercearias, sacolões e produtores rurais e os repassa para entidades e projetos sociais, contribuindo para a estrutura da segurança alimentar e incentivando a redução do desperdício.

O município integra ainda a Rede de Banco de Alimentos das regiões Centro-Oeste e Sul de Minas – Rede BARCOS-MG que promove uma integração entre as unidades regionais ampliando ainda mais a viabilização de produtos entre as cidades parceiras.

O Banco de Alimentos recepciona, seleciona, separa e analisa a qualidade do produto. Se necessário, realiza o pré-processo (cortes), embala e distribui, posteriormente. A unidade dispõe de profissionais capacitados que fazem a seleção e análise dos produtos recebidos para que cheguem aos favorecidos da melhor maneira, mantendo a qualidade necessária.

Comerciantes e empresários do setor supermercadista, tanto varejista quanto atacadista, gerentes de mercearias e também produtores rurais que queiram integrar o projeto que incentiva a redução do desperdício e a solidariedade em Três Corações podem se inscrever no Banco de Alimentos. A nossa sede fica situada à Rua Cambuquira, 155, atrás do Mercado Municipal, ou entre em contato pelo telefone 35 98802 6308.

Fonte: Prefeitura de Três Corações