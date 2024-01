Banco de Alimentos de Poços de Caldas celebra agricultores com certificado “Amigo Doador”

Durante o ano passado, o Banco de Alimentos recebeu mais de 106 toneladas de alimentos doados pelos agricultores da região.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta sexta-feira(12), o Banco de Alimentos promoveu um café da manhã em homenagem aos agricultores locais. O evento foi marcado pela entrega de certificados “Amigo Doador” como forma de expressar gratidão pela generosidade dos agricultores ao longo do ano de 2023.

Durante o ano passado, o Banco de Alimentos recebeu mais de 106 toneladas de alimentos doados pelos agricultores da região. Essas doações, compostas principalmente por frutas, verduras e legumes, desempenharam um papel fundamental na missão do banco de fornecer alimentos nutritivos para aqueles que mais precisam.

O coordenador de segurança alimentar, José Porto, da Secretaria de Promoção Social, destaca o impacto significativo que as doações tiveram. “Essas generosas doações fizeram uma grande diferença na montagem das cestas verdes, destinadas a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

Esses beneficiários são acompanhados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do nosso município. As cestas verdes, compostas pelos alimentos doados pelos agricultores, desempenham um papel vital no suporte às pessoas que lidam com doenças crônicas não transmissíveis. Esses alimentos nutritivos não apenas contribuem para a saúde física, mas também representam um gesto de solidariedade e comunidade.”

Certificados “Amigo Doador” como Símbolo de Reconhecimento

Os certificados “Amigo Doador” entregues durante o café da manhã representam a parceria valiosa entre o Banco Municipal de Alimentos e os agricultores, destacando o papel crucial desempenhado por eles na construção de uma comunidade mais forte e solidária.

O evento também serviu como um lembrete do compromisso contínuo do Banco de Alimentos em garantir a segurança alimentar para todos os membros da comunidade. A colaboração estreita com os agricultores é uma parte essencial dessa missão.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da Agricultura Familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

Você também pode fazer a sua doação, na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas