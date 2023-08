Banco de Alimentos de Poços de Caldas arrecada 489 kg de gêneros alimentícios durante a Rota do Vulcão

O equipamento adquire e recebe em doação gêneros alimentícios e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar já cadastradas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A equipe do Banco de Alimentos retirou, nesta quarta-feira (23), 489 quilos de gêneros alimentícios arrecadados durante a Maratona Rota do Vulcão, competição de mountain bike XCM, que foi realizada no último domingo (20). O festival teve presença de grandes nomes do esporte, palestras, passeios, shows e outras atividades, além da competição dos atletas. Na Rota do Vulcão, houve percursos de 32 e 45 km.

São alimentos como arroz, feijão, açúcar, macarrão e farinha de trigo, que serão utilizados nas cestas básicas enviadas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas.

“Hoje, retiramos 489 kg de alimentos arrecadados no evento Trilha do Vulcão. Agradecemos a Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas pela parceria, que vai fazer diferença nas mesas das famílias em situação vulnerabilidade social atendidas pelos CRAS”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento adquire e recebe em doação gêneros alimentícios e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar já cadastradas.

As doações podem ser feitas na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador. Os interessados em realizar doações (pessoas físicas ou jurídicas) também podem entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.

