Balsa da Flora oficialmente regularizada e desinterditada pela Delegacia Fluvial de Furnas

A Balsa da Flora volta a atender com segurança os moradores da localidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Após a vistoria da equipe de Inspeção Naval da Delegacia Fluvial de Furnas, que esteve no município na última semana para uma visita técnica e de instrução, a Balsa da Flora está oficialmente desinterditada. A liberação consta no Ofício nº 156/DelFurnas-MB, órgão ligado à Marinha do Brasil, enviado à Prefeitura de Três Corações.

A embarcação passou por um importante processo de reforma e adequação e, pela primeira vez, está com a documentação regularizada para que possa operar com segurança e responsabilidade.

As últimas orientações repassadas pela Delegacia de Furnas já estão sendo providenciadas. Os balseiros que operam a embarcação foram devidamente capacitados pelas autoridades e farão ainda o curso de formação de Marinheiro Auxiliar Fluvial (MAF), nível 1.

Após um longo trabalho de documentação, adequação de segurança e regulamentação realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEMAP, a Balsa da Flora volta a atender com segurança os moradores da localidade. Lembramos que a capacidade máxima da embarcação é de 11 pessoas, sendo 10 passageiros e 1 tripulante, e ressaltamos a importância do uso do colete salva-vidas durante a travessia.

A Prefeitura de Três Corações aproveita a oportunidade para reiterar o agradecimento a todos os servidores envolvidos no processo de regularização e retomada da Balsa da Flora em benefício dos moradores do distrito que tanto necessitam do serviço.

Fonte: Prefeitura de Três Corações