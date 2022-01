Balsa da Flora, em Três Corações, é interditada devido às chuvas

De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo dar mais segurança aos moradores, tendo em vista a elevação do nível do rio.

Redação CSul/Foto: Arquivo/EPTV

A balsa que realiza a travessia do Rio Verde, no Distrito da Flora, em Três Corações, foi interditada devido às chuvas que seguem caindo na região nos últimos dias.

De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo dar mais segurança aos moradores, tendo em vista a elevação do nível do rio. Ainda conforme a administração municipal, a situação está sendo acompanhada e avaliada de forma constante.

Vale ressaltar que, devido à interdição, o atendimento da empresa de transporte Trectur, será via estrada de terra.

A Prefeitura de Três Corações disse que, em caso de chuva forte, os ônibus não conseguirão fazer o percurso. Se isso ocorrer, moradores ou pessoas que passam pelo local deverão entrar em contato com a empresa pelo telefone (35)3235-3700.

*Com informações: G1 Sul de Minas