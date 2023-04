Bairro Santa Tereza, em Três Corações, recebe apresentações do Seresta Partidas

As apresentações têm início às 16h deste sábado (29)

Fonte e foto: Prefeitura de Três Corações

Neste sábado, 29/04, o grupo Teatro da Pedra estará em Três Corações para apresentações emocionantes do projeto Seresta Partidas. Na oportunidade, a trupe visita casas de surpresa levando muita arte, teatro e música e encantando toda vizinhança.

As apresentações têm início às 16h. O grupo não revelou previamente quais serão as casas visitadas, mas deu uma dica: os moradores do Bairro Santa Tereza devem ficar atentos!

Seresta Partidas

A Seresta Partidas é um projeto que mistura a tradição da serenata com o teatro, cantando músicas do universo caipira de raiz e contando histórias de quem nasceu no interior e foi viver longe dos seus.