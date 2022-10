Bairro Juru recebe projeto “Saúde da Família Rural”, em Itajubá

Evento contou com serviços de saúde como aferição de pressão arterial e auriculoterapia.

Foto: CSul.

A Prefeitura de Itajubá realizou neste domingo, 9 de outubro, mais uma edição do “Saúde da Família Rural”, desta vez no bairro Juru. O Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho, esteve presente e conversou com os moradores.

O evento contou com serviços de saúde como aferição de pressão arterial e auriculoterapia; além de orientações sobre a dengue, saúde bucal e farmácia; beleza do homem (Cabelereira Magali) e da mulher (Elisangela – Mary Kay); atividades da Escola de Cuidadores; cabine de fotos; distribuição de pipoca, algodão doce e picolé; e campeonato de truco.

O “Programa Saúde da Família Rural” tem como objetivo chamar a atenção das famílias do campo sobre os cuidados com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.

Confira a programação para os próximos eventos:

SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL – DOMINGOS – 13H ÀS 17H

03/12 – Capetinga

15/01 – Pedra Preta

Fonte: Prefeitura de Itajubá.