Bairro em zona rural de Poços de Caldas recebe primeiro micro pavimento

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Obras, realizou nesta semana a aplicação de micro pavimento no Bairro Colinas. O novo asfalto foi aplicado na rua principal do bairro, trazendo mais segurança e conforto para os moradores locais.

O secretário de Obras, José Benedito Damião, destacou a importância da obra: “O asfalto foi aplicado na rua principal do bairro e agora os moradores podem transitar com mais segurança. Devido à grande quantidade de moradores, o novo pavimento era necessário na região”.

O micro revestimento asfáltico é um método de pavimentação que protege, impermeabiliza e rejuvenesce superfícies asfálticas desgastadas pela ação do tráfego e pelas condições climáticas. Essa técnica é essencial para prolongar a vida útil das vias e garantir uma melhor qualidade de pavimento para os usuários.

O prefeito Sérgio Azevedo ressaltou o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura do município: “As ruas da região eram de terra, mas seguindo nosso compromisso desde o início da gestão, todos os pontos do município receberão novo asfalto, visando melhorar as condições de todos os moradores”.

Em 2023, a Prefeitura pavimentou mais de 100 ruas em diversas partes de Poços de Caldas, investindo aproximadamente 30 milhões de reais para continuar essas ações ao longo de 2024. Esse esforço sublinha a determinação do governo local em assegurar que todas as áreas da cidade se beneficiem equitativamente das melhorias na infraestrutura.

A administração municipal enfatiza que todas as regiões serão atendidas conforme o planejamento da Secretaria de Obras, garantindo melhorias contínuas e sustentáveis para a comunidade de Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas