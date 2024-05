Bairro de Poços de Caldas recebe novo asfalto

O objetivo é que todo o bairro seja beneficiada com o novo asfalto.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está reasfaltando as ruas do Jardim Kennedy 2, na zona sul da cidade. O trabalho faz parte de uma ação que está ocorrendo em todas as regiões de Poços.

A rua Biotita foi a primeira a receber o novo pavimento, com obras já em andamento.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, “todo o bairro receberá as melhorias, seguindo o cronograma de obras. O objetivo é que toda a comunidade seja beneficiada com o novo asfalto.

Em 2023, a Prefeitura alcançou a marca de mais de 100 ruas pavimentadas em diferentes áreas de Poços de Caldas, com um investimento planejado de aproximadamente R$ 30 milhões para continuar o serviço ações ao longo de 2024. “Este esforço reforça a determinação do governo local em garantir que todas as regiões da cidade se beneficiem equitativamente das melhorias”, finaliza o secretário.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas