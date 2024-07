Avenidas de Poços de Caldas têm trechos interditados para manutenções

Ruas Prefeito Chagas e Padre Feijó, a avenida Francisco Salles e também a João Pinheiro.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas realiza interdições parciais nesta quinta-feira (25) na área central da cidade. A maioria delas é devido a intervenções do DMAE e abrange as ruas Prefeito Chagas e Padre Feijó, a avenida Francisco Salles e também a João Pinheiro.

Rua Prefeito Chagas

Interdição de meia pista no quarteirão entre as ruas Rio Grande do Sul e Assis Figueiredo. Para maior fluidez, o estacionamento neste quarteirão, não será permitido durante o período de obras.

Rotas alternativas: avenida Francisco Salles e rua São Paulo

Rua Padre Feijó

Interdição total da via

Rotas alternativas: rua Paraná e av. Dr. Reinaldo Amarante

Av. Francisco Salles

Em frente a Alameda Poços – Interdição total para finalização da infraestrutura viária da Alameda Poços.

Avenida João Pinheiro

Pista bairro/centro. Revitalização das faixas de sinalização de trânsito. Uma faixa estará interditada por vez

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas