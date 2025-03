Autoridades de Pará de Minas se reúnem com Turismo de Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Uma comitiva de Pará de Minas se reuniu nesta terça-feira (11) com o secretário de Turismo, Arison Siqueira, e a turismóloga Carolina Caponi para conhecer as estratégias adotadas por Poços de Caldas na consolidação como um destino turístico de excelência.

O grupo, composto pelo vice-prefeito Luiz Lima, o secretário de Esportes Paulo Franscidale, o vereador Gustavo Henrique, o diretor de Turismo Juninho e o assessor de Comunicação Raione Machado, buscou compreender como viabilizar a concessão dos pontos turísticos da cidade que representam.

O vice-prefeito Luiz Lima destacou a importância da visita técnica para aprimorar a gestão do turismo em Pará de Minas. “Nosso objetivo é aprender com as boas práticas de Poços de Caldas, uma cidade que soube alavancar seu potencial turístico ao integrar serviços de qualidade com uma gestão eficiente. Queremos entender como são organizadas a concessão dos pontos turísticos, a divulgação da cidade e como essas estratégias podem ser aplicadas à nossa realidade”, afirmou.

Durante o encontro, a comitiva acompanhou uma apresentação detalhada sobre a gestão dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas, como as fontes termais, o Cristo Redentor e o Parque José Afonso Junqueira. Um dos principais temas abordados foi a concessão desses espaços, uma vez que, na cidade, o modelo de parcerias público-privadas tem se mostrado eficiente para garantir manutenção, modernização e qualidade no atendimento aos visitantes.

A equipe de Poços de Caldas explicou como a cidade equilibra a gestão pública com a participação da iniciativa privada, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de novos projetos turísticos e à melhoria contínua dos já existentes. Também foram debatidas estratégias de acessibilidade aos pontos turísticos, capacitação de profissionais do setor e a importância da preservação ambiental.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas