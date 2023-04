Aulas de hidroginástica são oferecidas nas piscinas do Country Club

Para quem tiver interesse é só procurar a professora no horário das aulas.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

As piscinas do Country Club, recebe aulas de hidroginástica, voltadas para o público adulto (a partir de 18 anos). Atualmente, 80 pessoas estão inscritas nas aulas que acontecem as terças e quintas das 08:00 às 10:00 e 15:15 às 16:15, às quartas e sextas das 08:00 às 09:00. Para quem tiver interesse é só procurar a professora no horário das aulas.

Apesar de ser mais popular entre a terceira idade, os benefícios da hidroginástica podem ser sentidos por qualquer pessoa que deseja realizá-la. Isso porque, além de ser uma modalidade completa, impacta positivamente muitos sistemas do organismo e traz uma melhor qualidade de vida. Afinal, a prática de exercícios regulares é recomendada em todas as idades, não apenas para diminuir o sedentarismo, mas também para uma maior promoção da saúde, com vantagens tanto para o corpo quanto para a mente.

A hidroginástica é um tipo de atividade aeróbica, que trabalha amplamente o sistema motor e é benéfica para a saúde e bem-estar geral. O exercício promove ajuda na circulação do sangue, melhora a capacidade cardiorrespiratória, aprimora a flexibilidade, promove relaxamento, ajuda a tonificar os músculos, aumenta a resistência física, regula a pressão arterial e ajuda a dormir melhor.

A professora Roseli Domingues do Projeto Atividade Esportiva e Física, oferecido pela secretaria de Esportes, ressalta que as aulas são dinâmicas e os benefícios são muitos, uma atividade onde não tem impacto algum, facilitando assim atender, em geral, o público que por ventura tenha alguma lesão ou não.”

Educadora Física

Roseli Domingues é servidora pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de e Esportes e Lazer desde 1997.

Mais informações: 3697-2082