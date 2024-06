Aula de Capoterapia promove saúde no Parque do Cristo em Poços de Caldas

A capoterapia, uma adaptação da capoeira voltada para o bem-estar e qualidade de vida, foi a protagonista da manhã.

Na manhã desta quinta-feira, 19, os pacientes da Estratégia Saúde da Família (ESF) Jardim Formosa tiveram uma nova experiência com a realização de uma aula de capoterapia no Parque do Cristo Redentor. O evento proporcionou uma manhã especial e alegre, promovendo a saúde através de atividades físicas, música, contato direto com a natureza e um delicioso café da manhã oferecido aos participantes.

A capoterapia, uma adaptação da capoeira voltada para o bem-estar e qualidade de vida, foi a protagonista desta manhã. Os participantes, acompanhados por instrutores capacitados, se engajaram em exercícios físicos ao som de músicas animadas, aproveitando os benefícios da prática em um ambiente ao ar livre e cercado pela beleza natural do parque.

Além das atividades físicas, os presentes puderam desfrutar de um café da manhã nutritivo, preparado com carinho para garantir uma experiência completa de bem-estar. Essa iniciativa reafirma o compromisso da ESF Jardim Formosa com a promoção da saúde de forma integrada e humanizada, oferecendo aos pacientes alternativas de cuidado que vão além do tratamento convencional. A combinação de atividade física, cultura, natureza e alimentação saudável não só contribui para o bem-estar físico, mas também para o emocional e social dos envolvidos.

