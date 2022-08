Audiência pública debate LOA 2023, em Caxambu

Audiência contou com participação de representantes da população e entidades da comunidade, servidores públicos e membros do Legislativo.

Foto: Divulgação Prefeitura de Caxambu

Foi realizada nesta quinta-feira (11) na Sala de Reuniões da Prefeitura de Caxambu uma Audiência Pública com objetivo de elaborar propostas para Lei Orçamentária Anual – LOA do Exercício de 2023.

As perspectivas orçamentárias para o ano de 2023 foram pautadas por Órgão e Secretaria, bem como os repasses para as entidades do município, coletando sugestões.

A Audiência contou com participação de representantes da população e entidades da comunidade, servidores públicos e membros do Legislativo, além dos Secretários Municipais.

Fonte: Prefeitura de Caxambu