Audiência da LDO de Passos tem recorde de participação

A comunidade pôde esclarecer dúvidas sobre o orçamento municipal e sugerir prioridades para o planejamento financeiro do próximo ano.

Foto: Prefeitura de Passos

A Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, realizada no dia 3 de abril no Auditório da Casa da Cultura, contou com a participação de cerca de 70 pessoas e registrou 53 sugestões da população – 30 enviadas online e 23 de forma presencial ou por ofício.

O evento foi presidido pelo vice-prefeito e secretário de Planejamento, Maurício Silva, que conduziu os debates e deu espaço para a manifestação de representantes de entidades e instituições presentes. Durante a audiência, a comunidade pôde esclarecer dúvidas sobre o orçamento municipal e sugerir prioridades para o planejamento financeiro do próximo ano.

A LDO é um dos principais instrumentos de planejamento orçamentário da Prefeitura e estabelece metas e diretrizes para a aplicação dos recursos públicos. A participação popular nesse processo reforça a transparência e contribui para um orçamento mais alinhado às demandas da sociedade.

Além da LDO, o município conta com outros dois instrumentos legais de planejamento: o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Nos últimos anos, a gestão municipal tem ampliado as oportunidades de participação da comunidade na construção dessas diretrizes.

Após a análise das contribuições recebidas, a Secretaria Municipal de Planejamento encaminhará o projeto final à Câmara Municipal para apreciação. O prazo para entrega é 15 de abril.

Fonte: Prefeitura de Passos