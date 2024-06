Atrativos turísticos de Carmo de Minas são mapeados

Estudo, encomendado pelo Sebrae Minas com o apoio da Prefeitura Municipal para impulsionar o turismo no município, será apresentado na próxima semana

Foto: Câmara Municipal de Carmo de Minas

Na terça-feira (25/6), o Sebrae Minas vai apresentar um mapeamento dos atrativos turísticos e culturais de Carmo de Minas, no Sul do estado. A iniciativa é uma parceria da entidade com a Prefeitura Municipal para identificar o potencial turístico e fomentar o desenvolvimento econômico do município com cerca de 21 mil habitantes.

O estudo, encomendado pelo Sebrae Minas a uma consultoria especializada, foi realizado entre outubro de 2023 e março de 2024. Na ocasião, foram visitados casarões e fazendas históricas, trilhas, cafeterias e instituições que atuam na atividade cafeeira, além de pontos que contam a história e a religiosidade da cidade. A intenção é que os visitantes, além de realizar roteiros turísticos, possam conhecer os atrativos históricos e culturais do município.

O próximo passo do projeto será mobilizar a população, além de estimular a participação de empresários e novos negócios da cadeia produtiva associada ao turismo, como os segmentos de alimentação, hotelaria, lazer e receptivo. “Carmo de Minas é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos cafés produzidos. A partir dessa iniciativa, nosso objetivo é aproximar os donos de pequenos negócios e o poder público para construir resultados efetivos e, assim, gerar mais emprego e renda para a região”, afirma a analista do Sebrae Minas Ticiana Lopes.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas