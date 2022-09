Ato Cívico marca abertura da Semana da Pátria em Pouso Alegre

Atos promovidos têm o propósito de despertar o sentimento de patriotismo e formar atitudes de respeito.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou na manhã desta quinta-feira (1º) a solenidade de abertura da Semana da Pátria, na Praça Senador José Bento. O ato cívico de hasteamento das bandeiras do Brasil, Minas Gerais e Pouso Alegre contou com a presença do Prefeito do município, autoridades civis e militares, secretários e superintendentes municipais, Diretores de escolas municipais e estudantes.

“Este é um momento muito importante para todo país, pois voltamos a ocupar nossas praças e ruas para comemorações cívicas. Que nós possamos ter paz, harmonia e andar de mãos dadas, fazendo do Brasil uma referência para o mundo”, disse o Prefeito Cel. Dimas durante o discurso. A solenidade foi abrilhantada com a apresentação da banda musical mista da Polícia Militar e Exército Brasileiro, bem como com linda apresentação da fanfarra da Escola Municipal Jandyra Tosta de Sousa. A programação da Semana da Pátria segue com hasteamento e arriação das bandeiras, às 8h e às 18h, na Praça Senador José Bento.

Na próxima quarta-feira (7) será realizado o tradicional desfile cívico-militar, com o tema ‘Vamos celebrar a paz e a liberdade’, na Av. Dr. Lisboa, a partir das 8h30. Segundo a Secretária de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca da Costa, os atos promovidos têm o propósito de despertar o sentimento de patriotismo e formar atitudes de respeito. “Nós queremos que o sentimento de amor à pátria e o respeito sejam difundidos na sociedade. Queremos valorizar a nossa história e buscar, cada vez mais, um futuro melhor. A programação será encerrada com um desfile lindo e esperamos por toda família”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre