Atletas do ciclismo Alfenas conquistam feito inédito na competição Brasil Ride

Foto: Prefeitura de Alfenas

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Alfenas, os atletas do ciclismo Alfenas estão sendo destaque no Brasil Ride 2023. A maior competição de mountain bike do mundo acontece entre os dias 22 e 28 de outubro em Guaratiba – Bahia.

Confira as conquista dos atletas alfenenses:

25/10 – Quarta Etapa

Classificação Geral – Categoria Dupla Open

8º Lugar – Helber Coelho e Luiz Veronesi

Classficação Geral – Categoria Dupla Mista

7º Lugar: Ivair Danziger e Eliane Pacheco

Na quinta-feira (26/10), os atletas conquistaram um feito inédito para Alfenas: 2º Colocado Categoria Dupla Open – Helber Coelho e Luiz Veronesi. A etapa contou com um percurso de 63,4km de e 1583m de altimetria acumulada entre as cidades baianas de Guaratinga e Eunápolis.

Etapa 6

A sexta-feira terá uma etapa curta, de 19,6km de percurso e 263m de altimetria acumulada no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro. Confira abaixo a programação restante da Brasil Ride, que chega ao fim no sábado:



6ª etapa – 27/10 – 19,6 km e 263 m de altimetria – Arraial d’Ajuda

7ª etapa – 28/10 – 49,5 km, 470 m de altimetria – Arraial d’Ajuda

Fonte: Prefeitura de Alfenas